مصير غامض لـ "إيكواس" بعد انسحاب 3 دول

باتت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تواجه مصيرا غامضا، نتيجة "الطلاق" الذي أعلنته دول تحالف الساحل الثلاث من جانب واحد؛ ما يمكن أن يخلّف عواقب دبلوماسية وسياسية واقتصادية خطيرة، وفق تقرير نشرته مجلة "جون أفريك".

وفي غضون عام، إذا انتهت العملية بالفعل وفشلت مقترحات الحوار المقدمة من "إيكواس" إلى المجالس العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، فإنّ هذه الدول الثلاث ستقوم بـ"قفزة إلى المجهول"؛ ما يُقلق الكثير من المراقبين.

وأوضحت "جون أفريك" أنّ "النتيجة الأولى لهذا الانقسام هي النتيجة الديموغرافية، إذ ستجد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها اليوم نحو 200 مليون نسمة، نفسها محرومة من 70 مليون مواطن من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ومع اقتطاع هذه الحصة الهائلة من سوقها الداخلية، ستشهد المجموعة انخفاضًا حادًّا في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي".

وتابع التقرير أنّه "في المواجهة المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجالس العسكرية التي تولت السلطة في الدول الثلاث التي تشكل تحالف دول الساحل، فإن عواقب العقوبات الاقتصادية المفروضة على مالي والنيجر تجعل من الممكن قياسها بالفعل وتأثير الانفصال "النهائي" لهذه الدول عن المنظمة.