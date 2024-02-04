بعد الانسحاب من "إيكواس".. ما الهدف التالي للنيجر ومالي وبوركينافاسو؟

يدفع التحالف الثلاثي الذي يجمع النيجر ومالي وبوركينا فاسو نحو إنهاء علاقته بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا "الإيموا"، عقب أيام من الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، بعدما أظهرت مواقف أحد أعضاءه نوايا التخلي عن العملة الموحدة.

وعبّرت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، عن قلقها من إعاقة قرار بوركينا فاسو ومالي والنيجر النمو الاقتصادي لكتلة "إيكواس" التي تضم 15 عضوا.

ووفقاً للوكالة، فإن الأمر سيكون أكثر ضررا إذا قررت هذه الدول مغادرة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

وقالت الوكالة في بيان: "رحيل الدول الثلاث من شأنه أن يعطل التكامل الاقتصادي الذي هو سبب وجود الإيكواس ويؤثر على ثقة مناخ الأعمال"، إلا أن الخروج من الاتحاد الاقتصادي والنقدي سيكون أكثر ضررا بكثير للدول التي تغادره بسبب الدعم الائتماني الذي توفره عضوية الاتحاد من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وتقليل الضعف الخارجي.

وفي بيان مشترك، أعلنت قيادات الدول الثلاث قرارها السيادي "الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وأرجعت ذلك إلى كون "هذه الكتلة ابتعدت عن قيم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وآبائها المؤسسين والوحدة الإفريقية وأصبحت تحت تأثير قوى أجنبية".

ويطرح هذا الأمر تساؤلات حول الإبقاء على العملة الموحدة أو الفرنك الإفريقي الموروث عن الاستعمار الفرنسي من عدمه.