كشفت عن انتهاكاتها طوعا.. "بوينغ" ملزمة بدفع 51 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أنها توصلت إلى تسوية مع "بوينغ" تلزم الشركة بدفع 51 مليون دولار لارتكابها 200 انتهاك لقانون تصدير الأسلحة، بما في ذلك نقل بيانات فنيّة إلى الصين، واللافت أن الشركة كشفت عن انتهاكاتها طوعا قبل سنوات.

ومن بين تلك الانتهاكات تصدير شركة "بوينغ" غير المصرح به لمعدات دفاعية، بالإضافة إلى معلومات فنية إلى موظفين ومقاولين أجانب.

وشمل ذلك "صادرات غير مصرح بها لبيانات فنية" إلى الصين.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان نقلته "فرانس برس"، أن الشركة ارتكبت هذه الانتهاكات لقانون التصدير قبل سنوات، وكشفت عنها طوعا.