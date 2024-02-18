الصين تحث أمريكا على رفع العقوبات عن شركاتها

أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات التي تفرضها على الشركات والأفراد الصينيين، مضيفا أن محاولات الابتعاد عن الصين لن يضر سوى الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان وفقا لـ "رويترز"، أن وانغ قال لبلينكن أول أمس الجمعة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات وعدم الإضرار بحقوق التنمية المشروعة للصين.

وتفرض واشنطن عقوبات على شركات صينية مختلفة تتهمها واشنطن بالعمل مع الجيش الصيني، بالرغم من نفي تلك الشركات لهذه الاتهامات، كما تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية.

ولاحت ملامح تحسن في العلاقات الصينية الأمريكية خلال الشهور القليلة الماضية إذ اتخذ الجانبان خطوات لإعادة بناء قنوات التواصل بعدما تراجعت العلاقات بين أكبر قوتين عالميتين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

لكن لا تزال هناك العديد من نقاط الخلاف.