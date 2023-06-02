كوسوفو تتهم صربيا بتدبير الاشتباكات

واتهم كورتي صربيا "بحشد جماعات إجرامية" لإثارة هذه الاشتباكات وأكد أن العديد من الصرب في كوسوفو "أجبروا (من قبل بلغراد) على أن يكونوا دروعا بشرية لمثل هذه الهجمات الإجرامية".

قاطع الصرب الانتخابات البلدية في نيسان/ أبريل في هذه المناطق تحديا لبريشتينا ما أسفر عن انتخاب رؤساء بلديات ألبان بنسبة إقبال تقل عن 3,5 %. وأشعل تنصيبهم الأسبوع الماضي من قبل حكومة كوسوفو أزمة جديدة.

يطالب العديد من الصرب بانسحاب قوات الشرطة الخاصة في كوسوفو ورؤساء البلديات الألبان الذين يرون أنهم لا يمثلونهم.

ومنذ مواجهات الإثنين في زفيتشان، تجمع مئات من الصرب يوميا أمام مبنى البلدية الذي أغلق بالأسلاك الشائكة وأحاطت به قوات "كفور".

لكن كورتي رأى أن التجمعات تتم بأوامر من بلغراد.