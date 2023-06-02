كوسوفو تتهم صربيا بتدبير الاشتباكات
اتهم رئيس وزراء كوسوفو اليوم الجمعة، صربيا بتدبير الاشتباكات بين الصرب وقوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مع تصاعد الضغوط الغربية على بريشتينا وبلغراد لتخفيف التوتر.
وأسفرت اشتباكات وقعت الإثنين في شمال كوسوفو عن إصابة أكثر من 80 شخصا، بينهم 30 من قوة حفظ السلام، بعدما قام محتجون صرب بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.
وقال رئيس الوزراء ألبين كورتي أمام أعضاء البرلمان "تصعيد الوضع في 29 أيار/ مايو كان مخططا له ومنظما بشكل جيد"، مؤكدا أنه "صنيعة بلغراد الرسمية".
واتهم كورتي صربيا "بحشد جماعات إجرامية" لإثارة هذه الاشتباكات وأكد أن العديد من الصرب في كوسوفو "أجبروا (من قبل بلغراد) على أن يكونوا دروعا بشرية لمثل هذه الهجمات الإجرامية".
قاطع الصرب الانتخابات البلدية في نيسان/ أبريل في هذه المناطق تحديا لبريشتينا ما أسفر عن انتخاب رؤساء بلديات ألبان بنسبة إقبال تقل عن 3,5 %. وأشعل تنصيبهم الأسبوع الماضي من قبل حكومة كوسوفو أزمة جديدة.
يطالب العديد من الصرب بانسحاب قوات الشرطة الخاصة في كوسوفو ورؤساء البلديات الألبان الذين يرون أنهم لا يمثلونهم.
ومنذ مواجهات الإثنين في زفيتشان، تجمع مئات من الصرب يوميا أمام مبنى البلدية الذي أغلق بالأسلاك الشائكة وأحاطت به قوات "كفور".
لكن كورتي رأى أن التجمعات تتم بأوامر من بلغراد.