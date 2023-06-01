رئيسة كوسوفو تطالب صربيا بوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار

طالبت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، اليوم الخميس، صربيا بوقف أنشطتها التي تهدف لزعزعة استقرار كوسوفو حتى يتسنى إنهاء العنف الدائر في شمال البلاد.

وقالت عثماني لوكالة "رويترز"، على هامش قمة أوروبية في مولدوفا: "الصعوبات تأتي من صربيا، إنها دولة لا تزال بحاجة للتصالح مع ماضيها".

وأضافت: "الوضع متوتر، لكن علينا أن نتأكد من استعادة سيادة القانون في كوسوفو، وندرك أن التهديد يأتي من إنكار صربيا لوجود كوسوفو كدولة ذات سيادة".