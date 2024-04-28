روسيا تعلن تدمير 17 مسيرة أطلقتها أوكرانيا

والأربعاء الماضي هاجمت أوكرانيا بالمسيرات مصنعاً روسياً كبيراً للصلب في منطقة ليبيتسك، ألحقت به أضرارا بالغة، وسيكون له تأثير طويل الأمد على عمل الشركة، وفق ما أفاد حينها مصدر في المخابرات الأوكرانية.