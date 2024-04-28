روسيا تعلن تدمير 17 مسيرة أطلقتها أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 17 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا.
وذكرت الوزارة في بيان على تطبيق تيليجرام ونقلته رويترز أنه جرى تدمير تسع طائرات مسيرة فوق منطقة بريانسك وثلاث فوق منطقة كورسك واثنتين فوق منطقة بلجورود وثلاث فوق منطقة كالوجا.
والأربعاء الماضي هاجمت أوكرانيا بالمسيرات مصنعاً روسياً كبيراً للصلب في منطقة ليبيتسك، ألحقت به أضرارا بالغة، وسيكون له تأثير طويل الأمد على عمل الشركة، وفق ما أفاد حينها مصدر في المخابرات الأوكرانية.