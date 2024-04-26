مصدر عسكري: موسكو قد تعلن قريبا السيطرة على بلدة قرب أفدييفكا

قال مصدر عسكري في دونيتسك، لـ "إرم نيوز"، إن القوات الروسية تتقدم في بلدة بيرديتشي قرب أفدييفكا، وإن معارك ضارية تدور على آخر الحدود الغربية من البلدة.

وأشار المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه "من الممكن إعلان السيطرة على البلدة بشكل كامل خلال الساعات أو الأيام المقبلة".

وقال المصدر: "فعلياً، هناك معارك ضارية تدور في المنطقة الغربية من بلدة بيرديتشي، ومن الممكن أن يتم تطهير البلدة بشكل كامل خلال ساعات أو أيام كأقصى تقدير".

يذكر أن معارك عنيفة تشهدها البلدة منذ مدة، خاصة بعد سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا القريبة منها.