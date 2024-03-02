رئيس وزراء بريطانيا يتوعد بإلغاء تأشيرات المتطرفين في بلاده

وأضاف سوناك أن "المتشددين الإسلاميين واليمين المتطرف" يتعمدون تقويض الديمقراطية المتعددة الأعراق في بريطانيا، داعيا إلى اتباع نهج أكثر صرامة في التعامل الأمني مع الاحتجاجات في ضوء تزايد خطاب الكراهية والإجرام.

وقال، في كلمة ألقاها خارج مكتبه في داوننج ستريت: "أخشى التقويض المتعمد لإنجازنا العظيم في بناء أنجح ديمقراطية متعددة الأعراق والأديان"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن من حق الناس الاحتجاج والمطالبة بحماية الحياة المدنية في غزة، لكن لا يمكنهم استخدام هذا لتبرير الدعم لحماس، وهي جماعة محظورة.

وأوضح: "المتطرفون الإسلاميون واليمين المتطرف يعززون ويشجعون بعضهم البعض.. هم وجهان لعملة متطرفة واحدة". وقال إن الأشخاص الموجودين في البلاد بتأشيرات قد يُنزع منهم حق الوجود في بريطانيا إذا "اختاروا بث الكراهية".

وقال سوناك، الذي أيد حق إسرائيل في الرد على حماس، إن انتخاب اليساري المخضرم جورج جالاوي لمقعد برلماني "تجاوز مستوى القلق"، واتهمه بتجاهل هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتتعرض غزة لقصف من القوات الإسرائيلية منذ أشهر، بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على جنوب إسرائيل.