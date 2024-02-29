بريطانيا تمنح جمعية يهودية تمويلاً بقيمة 68 مليون دولار

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، عن تمويل جديد بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار) لحماية المجتمعات اليهودية من معاداة السامية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ووفق رويترز نشر مكتب سوناك مقتطفات من كلمة ألقاها خلال عشاء سنوي لجمعية "أمن المجتمع" قال فيها: "ما شهدناه في الأشهر الأخيرة من تحيز وعنصرية أمر صادم وخاطئ... إنها بوضوح وبساطة كراهية.. اعتداء على الشعب اليهودي.. سنحارب معاداة السامية بكل ما أوتينا".