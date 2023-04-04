في سابقة تاريخية.. ترامب يصل إلى نيويورك للمثول أمام محكمة جنائية

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك حيث سيمثل، الثلاثاء، أمام محكمة لإبلاغه رسميا بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.

وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت ترامب في مطار لاغوارديا آتية من فلوريدا بعد رحلة استمرّت ساعتين ونصف الساعة.

ومن المتوقّع أن يمضي الرئيس السابق ليلته في برج ترامب على أن يتوجّه عصر الثلاثاء إلى محكمة مانهاتن.