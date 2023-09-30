تجدد المظاهرات الرافضة للتعديلات القضائية في إسرائيل

تجددت في إسرائيل السبت، للأسبوع الـ39 على التوالي، المظاهرات الرافضة لخطة التعديلات القضائية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في عدة مدن رئيسة، مثل حيفا والقدس وبئر السبع وتل أبيب، بالإضافة إلى عدة وقفات احتجاجية متفرقة، فيما أغلق متظاهرون شارع "أيالون" وسط تل أبيب، وأقاموا فيه "خيمة العيد" تزامنا مع "عيد العرش (السوكوت)".

وقام المتظاهرون بربط أنفسهم في الخيمة وسط الشارع، قبل أن يقوم عناصر الشرطة الإسرائيلية بتفريقهم وإعادة فتح الشارع أمام حركة السير.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال اثنين من المتظاهرين، فيما حررت مخالفات لمتظاهرين آخرين على خلفية إغلاقهم الشارع.