إسرائيل تصادق على قانون يسمح للشرطة باستخدام كاميرات تتعرف على الوجوه

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، في جلسة خاصة عُقدت اليوم الإثنين، على قانون يتيح للشرطة استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة.

وبموجب القانون، يُسمح للأجهزة الأمنية استخراج معلومات كاملة عن الأشخاص من خلال الكاميرات، دون استصدار أمر قضائي، إذ يسمح القانون لضباط الشرطة بالمصادقة على تشغيل الكاميرات البيومترية، "الشرائح الإلكترونية"، وانتهاك خصوصية شخص ما إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب.

ويأتي القانون ضمن خطوات تهدف لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل، كما يأتي بعد مطالبات من الشرطة الإسرائيلية، كما عبر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، عن دعمه للقانون، الذي قال إنه "يوفر أداة ضرورية للشرطة".

وأثار القانون انتقادات عدة من شرائح مجتمعية ومؤسسات حقوقية، حيال إمكانية استخدام الشرطة للبيانات، بما ينتهك خصوصية المواطنين، وذلك في ظل ضعف الإشراف الرقابي الذي يفرضه القانون على عمل الشرطة في هذا المجال.