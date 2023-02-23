بايدن: انسحاب روسيا من "نيو ستارت" لا يظهر أنها تفكر في استخدام أسلحة نووية

رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تعليق المشاركة في معاهدة "نيو ستارت"، لا يظهر أنه يفكر في استخدام الأسلحة النووية.

وقال بايدن خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الإخبارية، الأربعاء، إنه "لم يفسر قرار بوتين تعليق المشاركة مؤقتا في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية، على أنه مؤشر على تفكيره في استخدام الأسلحة النووية".

لكن بايدن، وصف القرار بأنه "خطأ كبير"، قائلا: "هذا خطأ كبير. ليس قرارا مسؤولا تماما".