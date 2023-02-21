روسيا تؤكد التزامها بعدد الرؤوس النووية بموجب "نيو ستارت"

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستواصل مراعاة حدود أعداد الرؤوس الحربية النووية التي يمكنها نشرها بموجب معاهدة "نيو ستارت" على الرغم من قرار موسكو تعليق مشاركتها في المعاهدة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار تعليق المشاركة في المعاهدة خلال خطاب، اليوم الثلاثاء، موجه إلى مجلسي البرلمان الروسي وكرر فيه اتهاماته بأن الغرب يسعى إلى تدمير بلاده.

وبموجب المعاهدة، الموقعة، في العام 2010، وجرى تمديدها، حتى العام 2026، تعهدت موسكو وواشنطن بعدم نشر أكثر من 1550 من الرؤوس النووية الإستراتيجية و700 صاروخ، وقاذفة طويلة المدى، كحد أقصى.