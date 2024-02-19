أوغندا تعزز تعاونها مع روسيا وتتهم الغرب بـ"الابتزاز"

وأشار إلى أن أوغندا تدرس بدعم من روسيا إمكانية تطوير مصادر أخرى للطاقة، مثل الطاقة النووية، مؤكدا "لدينا مخزون من اليورانيوم ونناقش كيف يمكننا العمل معًا لاستغلال هذه الموارد".

وكان الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني صرح خلال زيارة لموسكو في تموز/ يوليو الماضي، بأن الشركات الروسية يمكن أن تشارك في التنقيب عن الموارد النفطية في هذا البلد الأفريقي.

وفي الأثناء، أعلن وزير الخارجية الأوغندي في مقابلته مع وكالة ريا نوفوستي، أن أوغندا ترحب بالبحث عن بديل لنظام الدفع سويفت من أجل مقاومة الضغوط الغربية.

كيف يبتز الغرب الدول الأفريقية؟

وقال "إن البديل لـ "سويفت" الحالي هو أمر مرغوب فيه، وهو أمر يجب أن نستكشفه حتى تكون لدينا خيارات، مثل أفريقيا يمكنك استخدام "سويفت" أو يمكنك استخدام ما يطوره الروس، بحيث في حالة الابتزاز، يتم تسييس المعاملات المالية.

وبحسب الوزير، فإن الغرب في الواقع يبتز الدول الأفريقية، فإذا لم توافق على مسارها السياسي، تهددك بإيقاف أنظمة الدفع، زاعما أن مثل هذه العقوبات يمكن فرضها أيضًا بسبب علاقات أي دولة أفريقية مع روسيا.

فقبل بضع سنوات، كان "سويفت" هو نظام معالجة الدفع الرئيس؛ إذ تمت جميع المعاملات المصرفية في العالم تقريبًا من خلاله.