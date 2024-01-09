حلم أوغندا بـ"مليارات النفط" يصطدم بمحاذير بيئية

تحت عنوان "أفريقيا: منتجو النفط الجدد"، سلطت لوموند الفرنسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، الضوء على مشروع نفط كبير، قالت إن أوغندا تجد نفسها فيه على مفترق طرق، في إطار سعيها لتحقيق التحول الاقتصادي.

ووفق الصحيفة، فإن أوغندا ورغم أنها واحدة من أفقر دول العالم، إلا أنها تنظر إلى اقتحامها عالم النفط باعتباره لحظة محورية في مصيرها، مشيرة إلى أن آمالها ليست معقودة فقط على استغلال نحو 1.4 مليار برميل من منطقتي تيلينجا وكينج فيشر بحلول عام 2025، بل تتطلع أوغندا لتحقيق مكاسب مالية غير متوقعة، تكون مماثلة لازدهار النفط في النرويج.

"لكن تلك الآمال قوبلت بانتقادات كبيرة"، وأشارت الصحيفة بهذا الخصوص إلى أن تلك الانتقادات تتعلق بالتأثير البيئي لخط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا (EACOP) وتشريد أكثر من 100 ألف شخص، فضلا عن الاحتجاج الدولي ضد المشروع، حيث وصفته الاحتجاجات في باريس ولندن بأنه "قنبلة مناخية". في المقابل، تدافع أوغندا عن سيادتها، وترفض الانتقادات الخارجية باعتبارها "سطحية وأنانية".

وقالت "لوموند"، إن الحكومة الأوغندية تتوقع إيرادات سنوية محتملة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تعود 60 بالمئة إلى 80 بالمئة من الأرباح على الدولة، لافتة إلى أن "إدارة عائدات النفط في أوغندا تستمد الإلهام من النرويج، بهدف تجنب لعنة الموارد وتعزيز التنمية المستدامة، وكذلك تخطط الحكومة لإنشاء صندوق للنفط، على غرار النموذج النرويجي، ولديها خياران لتخصيص الأموال هما المساهمات المباشرة في ميزانية الدولة، أو إنشاء صندوق ثروة سيادية لضمان فوائد اقتصادية طويلة الأجل".