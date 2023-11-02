تقرير: أوغندا تُكافح للخروج من "أسر" عمالقة النفط

أوقفت أوغندا توريدها للنفط من كينيا، في خطوة تهدف، على المدى القريب، إلى تحقيق إمداد منتظم لحاجياتها النفطية، وتسعى، على المدى البعيد، إلى الخروج من أسر الشركات النفطية العملاقة، التي تتحكمُ في "السياسية الطاقية" للبلاد، وذلك صولًا إلى الاعتماد على مواردها النفطية الذاتية، وفقًا لما ذكره موقع "أفريكا نيوز".

وقال الموقع الناطق باللغة الفرنسية والمُتخصص في الشؤون الأفريقية في تقرير، اليوم الخميس، إن أوغندا تستورد غالبية احتياجاتها النفطية من كينيا، لكن شركات النفط ستعتمد مستقبلاً في الحصول على إمداداتها من شركة "فيتول" العالمية، بحسب ما أعلنته، مؤخرًا، وزيرة الطاقة الأوغندية روث نانكابيروا.

وأشار الموقع إلى أن القرار الأوغندي بتغيير مسار الإمدادات لا يتمحور فقط على الموقع الجغرافي، بل يشير أيضًا إلى ما لدى أوغندا من إمكانيات طاقة هائلة، مازال أغلبها غير مستغل، مبينًا أن مسؤولي أوغندا يُدركون أن انقطاع الإمدادات في الوقود يعرّض اقتصاد البلاد إلى هزات متواترة، ويمنع تحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.

وتواجه أوغندا، وفقًا للتقرير، تحديين رئيسين، الأول هو تغطية حاجياتها من المحروقات وتفادي الانقطاعات التي تعوق كل الأنشطة الاقتصادية، والثاني هو الخروج من تبعيتها للشركات النفطية العالمية باتجاه رسم إستراتيجية طاقية جديدة، لكن ذلك يصطدم بمشاكل بيئية، وتحفظات من منظمات بيئية عالمية.