أوغندا: نمتلك 31 مليون طن من الذهب الخام

قالت أوغندا، اليوم الأربعاء، إن عمليات مسح استكشافية أظهرت أن لديها مكامن من الذهب الخام تحتوي على حوالي 31 مليون طن، وإنها تريد اجتذاب مستثمرين كبار لتطوير القطاع.

وبحسب وكالة ”رويترز“ للأنباء، قال سولومون موييتا المتحدث باسم وزارة الطاقة وتنمية المعادن إن العامين الماضيين شهدا عمليات استكشاف من الجو في أرجاء البلاد أعقبتها مسوح وتحاليل جيوفيزيائية وجيوكيميائية.

وأضاف أن حوالي 320 ألفًا و158 طنًا من الذهب المكرر يمكن استخراجها من الواحد وثلاثين مليون طن من الذهب الخام.

وذكر أن شركة صينية أنشأت منجمًا لتعدين الذهب في منطقة بوسيا شرق أوغندا، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج العام الجاري.

وتسعى حكومة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إلى تعزيز الاستثمار في التعدين لتطوير موارد مثل النحاس، وخام الحديد، والكوبالت، والفوسفات.

يذكر أن الجزء الأكبر من الذهب المستخرج بشكل غير قانوني في أفريقيا يتم تهريبه من خلال مصافٍ في دول مثل أوغندا، ورواندا.

ووفقًا للتقارير، تظهر الإحصاءات أن أوغندا، رفعت صادراتها بأكثر من الضعف في العام المالي الماضي 2021 إلى حوالي 2.25 مليار دولار.

يشار إلى أن الصين تعد الأكثر إنتاجًا من بين دول العالم بـ 368 طنًا سنويًا، وتحتل روسيا المرتبة الثانية بـ 331 طنًا، وثالثًا أستراليا بإنتاج سنوي يقدر بـ 327 طنًا، فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الرابعة بإنتاج 190 طنًا.

أما بالنسبة للقارة الأفريقية، فتأتي دولة غانا كأعلى دول أفريقيا إنتاجًا للذهب بواقع 138 طنًا، وهو ما يضعها في المركز السادس على مستوى دول العالم.