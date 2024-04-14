على وقع ضربة طهران.. خلافات حادة تشق صف مجلس الحرب الإسرائيلي

شهدت الساعات الأخيرة، التي أعقبت الضربة الإيرانية التي استهدفت بها إسرائيل، عبر مئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، خلافات حادة بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي في ظل الوضع الحالي الصعب.

وتسبب قرار الحكومة الأمنية المصغرة "الكابينيت"، بتفويض وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، مع نتنياهو، باتخاذ القرارات اللازمة بشأن الرد على هجوم إيران، أزمة داخلية حادة.

وبحسب القناة الـ12 العبرية، اعترض المتطرفان إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية، على تفويض غالانت وغانتس باتخاذ القرارات مع نتنياهو، حيث صوتا ضد التفويض.

ويعني ذلك أن مجلس الحرب لا يحتاج للرجوع إلى مجلس الوزراء الأمني للموافقة على قرارته وبالتالي تكون عملية اتخاذ القرارات السريعة أكثر انسيابية، وهو ما لم يعجب بن غفير وسموتريتش لإقصائهما من المشهد.

رد قريب جدًّا

وسيناقش مجلس الحرب، في وقت لاحق اليوم الأحد، الرد المحتمل على إيران، إذ لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن طبيعة الرد حتى الآن رغم المناقشات المطولة منذ بدء الهجوم الذي طال مواقع إسرائيلية حساسة باعتراف تل أبيب.

وخرج أحد المسؤولين الإسرائيليين للتأكيد أن "الرد على إيران سيكون قريبًا جدًّا" دون أن يحدد موعد الردّ أو طبيعته، وفقًا لِما أوردته القناة الـ14 الإسرائيلية.

وألغيت جلسة الحكومة الإسرائيلية المخصصة لبحث الرد على إيران، فيما أعلنت مصادر إسرائيلية أن مجلس الحرب سيناقش في وقت لاحق اليوم الرد المحتمل على الهجوم الإيراني غير المسبوق.

وفي أول تعليق له بعد الاجتماع الطارئ للمؤسسة الأمنية المصغرة قال بن غفير عبر حسابه في "إكس": "دفاعنا مثير للإعجاب حتى الآن، الآن نحن بحاجة إلى هجوم ساحق" ضد إيران.