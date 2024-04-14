مصادر أمريكية وإسرائيلية: إيران بدأت الهجوم

نقل مواقع والا العبري على لسان مصادر أمريكية وإسرائيلية تأكيدها أن إيران بدأت الليلة بشن هجوم على إسرائيل بطائرات مسيرة.

وقالت أربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية إن إيران شنت هجوما على إسرائيل بإطلاق طائرات بدون طيار.

ووفقا للتقديرات فإن زمن رحلة صاروخ باليستي من إيران إلى إسرائيل: حوالي 10 دقائق، زمن رحلة صاروخ كروز النفاث: حوالي ساعتين، لطائرة بدون طيار مسلحة: حوالي -9 ساعات.

من جهتهم أكد شهود عيان عراقيون على مواقع التواصل رؤيتهم طائرات مسيرة تعبر الأجواء لا سيما في محافظة الأنبار.