إيران.. لاريجاني يخسر مقعده في مجلس خبراء القيادة
أظهرت النتائج الأوّلية لانتخابات مجلس خبراء القيادة في إيران، السبت، خسارة رئيس تشخيص مصلحة النظام (هيئة حكم)، آية الله صادق لاريجاني، مقعده في مجلس خبراء القيادة.
وترشح لاريجاني لانتخابات مجلس خبراء القيادة عن محافظة مازندران شمالي إيران، التي لها 4 مقاعد في هذا المجلس، وحلّ في المرتبة الأخيرة ضمن خمسة مرشحين لمجلس خبراء القيادة في المحافظة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس نيوز".
ووفق النتائج، حلّ آية الله محمد باقر محمد لاييني في المرتبة الأولى، يليه آية الله علي معلمي، ثم آية الله رحيم توكل، وبعدهم آية الله صادق بيشنمازي.
ومجلس خبراء القيادة مؤلف من 88 عضواً من رجال الدين، ممن حصلوا على مرتبة الاجتهاد وفق المذهب الشيعي، ومهامه اختيار المرشد ومراقبة أدائه وعزله في حال فقد الشروط التي وضعها الدستور الإيراني.
ويعد صادق لاريجاني من أهم الشخصيات السياسية والدينية في إيران، وهو عضو سابق في مجلس خبراء القيادة في الدورة السابقة، وكان يُطرح ضمن المرشحين لخلافة المرشد الحالي علي خامنئي، كما تسلّم سابقاً منصب رئيس السلطة القضائية لمدة عشر سنوات، وهو حالياً رئيس جامعة الإمام الصادق، إحدى أكبر الجامعات في إيران.
كما يعد لاريجاني أحد خمسة إخوة شغلوا مناصب عليا في إيران. وفي السنوات الأخيرة، تعرضت عائلته لعقوبات دولية، وملاحقات قضائية.
وكان صادق لاريجاني متورطًا بشكل مباشر في جميع عمليات الإعدام وبتر الأطراف، في الفترة من أغسطس 2008 إلى يناير 2017.
وفي يناير 2016، وضعته وزارة الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان و"التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للسجناء".
وتستمرّ عملية فرز الأصوات في مختلف المدن لإعلان نتائج انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة، كما تمّ إغلاق المدارس في بعض المحافظات، في حين تبدأ مكاتب بعض المحافظات عملها متأخرة.
وسيتم إعلان النتائج النهائية من خلال وزارة الداخلية الإيرانية، بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.