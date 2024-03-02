إيران.. لاريجاني يخسر مقعده في مجلس خبراء القيادة

أظهرت النتائج الأوّلية لانتخابات مجلس خبراء القيادة في إيران، السبت، خسارة رئيس تشخيص مصلحة النظام (هيئة حكم)، آية الله صادق لاريجاني، مقعده في مجلس خبراء القيادة.

وترشح لاريجاني لانتخابات مجلس خبراء القيادة عن محافظة مازندران شمالي إيران، التي لها 4 مقاعد في هذا المجلس، وحلّ في المرتبة الأخيرة ضمن خمسة مرشحين لمجلس خبراء القيادة في المحافظة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس نيوز".

ووفق النتائج، حلّ آية الله محمد باقر محمد لاييني في المرتبة الأولى، يليه آية الله علي معلمي، ثم آية الله رحيم توكل، وبعدهم آية الله صادق بيشنمازي.