إيران.. انتهاء الاقتراع في انتخابات البرلمان و"مجلس خبراء القيادة"

أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، الجمعة، إغلاق صناديق انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة، بعد تمديدها ثلاث مرات.

وقالت اللجنة، في بيان، إنه "نتيجة البدء بعملية فرز أصوات الناخبين، فإن المدارس في عموم البلاد ستكون عطلة، فيما ستبدأ الدوائر الحكومية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بدلاً من الساعة الثامنة".

ونقلت وكالة أنباء "فارس نيوز" عن مسؤول وصفته بالكبير في لجنة الانتخابات، إن "نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت نحو 40%.. ونحو 25 مليون شخص شاركوا في الانتخابات".