هل تعود فرنسا إلى الساحل الأفريقي من بوابة ساحل العاج؟

يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استغلال التقارب الكبير مع ساحل العاج من أجل العودة إلى الساحل الأفريقي، بعد أن تسببت انقلابات عسكرية شهدتها النيجر ومالي وبوركينافاسو في طردها وقواتها من هناك.

والتقى ماكرون، الثلاثاء، نظيره العاجي الحسن واتارا في قصر الإليزيه، وبحث الطرفان "تداعيات الانقلاب في النيجر"، و"تدهور الوضع الأمني في الساحل الأفريقي".

وتبنت ساحل العاج مواقف متشددة إزاء الانقلابات العسكرية التي أسقطت أنظمة مدعومة من فرنسا في الساحل الأفريقي، ووصلت تلك المواقف ذروتها بإعلانها، في آب/ أغسطس الماضي، أنها ستخصص قوة للتدخل في النيجر لإعادة الرئيس النيجيري محمد بازوم إلى السلطة، في إطار تدخل واسع كانت تحضر له المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في ذلك البلد.

وقال المحلل السياسي النيجري، عبدول ناصر سيدو، إن "لقاء واتارا وماكرون يُعد استمرارًا لسياسة فرنسا المتمثلة في حياكة المؤامرات ضد النيجر ودول الساحل الأفريقي، وباريس تأمل في قلب الأوضاع لصالحها عبر تلك اللقاءات"، وفق تعبيره.