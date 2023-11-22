ماكرون يبحث مع رئيس كوت ديفوار تداعيات الانقلابات في الساحل الأفريقي

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، الثلاثاء، الوضع في الساحل الأفريقي، وهي المنطقة الساخنة التي شهدت انقلابات عسكرية عدة ضد أنظمة منتخبة.

وبحسب ما أورده موقع "ميديا بارت" الفرنسي فإن "اللقاء تناول تداعيات الانقلاب العسكري في النيجر وأيضا تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي".

ويأتي هذا اللقاء بعد مواقف قوية تبناها الحسن واتارا تجاه الانقلاب العسكري في النيجر ما أدى إلى تدهور سريع في العلاقات بين البلدين.