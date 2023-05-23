صحيفة: تسيير رحلات حج مباشرة من إسرائيل إلى السعودية قريبا

وتقام مناسك الحج هذا العام بين 26 يونيو و1 يوليو، وفي العام الماضي غادر حوالي 2700 حاج مسلم إسرائيل، ومن المتوقع حصول زيادة بعدد الحجاج لهذا العام، وأن يبلغ عددهم نحو 4500 حاج.

وقال عضو اللجنة المنظمة لشؤون الحج في مدينة الطيبة الفلسطينية، ماهر غانم، لصحيفة "معاريف": إن "الوصول على متن رحلة مباشرة إلى السعودية سيكون أفضل وأكثر ملاءمة، وسيختصر وقت انتظار الرحلة التالية في مطار عمان الدولي، والتي تستغرق أحيانًا ما بين ساعة وخمس إلى ست ساعات".