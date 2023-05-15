السعودية تبدأ بإصدار تصاريح دخول المقيمين لمكة خلال الحج إلكترونياً
أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، البدء بإصدار تصاريح دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة خلال موسم الحج المقبل للعام 1444هجرية، إلكترونياً.
وبدأت المديرية العامة للجوازات باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين.
وتشملت أيضاً العاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام "أجير"، خلال فترة موسم الحج المقبل.
وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيرًا للجهد، حيث تتيح منصة أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.
ونشرت الجوازات السعودية عبر حسابها في تويتر التعليمات الخاصة بإجراءات الحصول على طلب تصريح دخول إلى العاصمة المقدسة.
من جهتها، أعلنت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية أنه واعتباراً من يوم الإثنين 15 مايو 2023 لن يسمح للمقيمين بدخول العاصمة المقدسة خلال الحج إلا بعد الحصول على تصريح.
وبحسب بيان للأمن العام نشر عبر تويتر، فإنه "سيتم البدء بتنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة".
وبحسب البيان، "سيتم ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 1444/10/25 منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج".