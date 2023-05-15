السعودية تبدأ بإصدار تصاريح دخول المقيمين لمكة خلال الحج إلكترونياً

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، البدء بإصدار تصاريح دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة خلال موسم الحج المقبل للعام 1444هجرية، إلكترونياً.

وبدأت المديرية العامة للجوازات باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين.

وتشملت أيضاً العاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام "أجير"، خلال فترة موسم الحج المقبل.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيرًا للجهد، حيث تتيح منصة أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.

ونشرت الجوازات السعودية عبر حسابها في تويتر التعليمات الخاصة بإجراءات الحصول على طلب تصريح دخول إلى العاصمة المقدسة.