نزوح الآلاف من أرمن "ناغورني قره باغ"

شهدت منطقة "ناغورني قره باغ" نزوح عشرات الآلاف من الأرمن اليوم الأربعاء فرارًا من العملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها أذربيجان، وأعادت رسم معالم منطقة جنوب القوقاز ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وقال أرمن ناغروني إنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان، ويخشون مواجهة التطهير العرقي على يد باكو التي نفت مرارًا مثل هذه المزاعم.

وأظهرت الإحصائيات عبور عبر أكثر من 47 ألفًا من أصل 120 ألفَ أرمني في الإقليم، المعترف به دوليًّا كجزء من أذربيجان، الحدود إلى أرمينيا.

وأدى الانتصار العسكري الذي حققته أذربيجان قبل أسبوع بخصوص الإقليم، الذي كان خارج سيطرة باكو، إلى واحدة من أكبر عمليات النزوح في جنوب القوقاز منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.