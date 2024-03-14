"الغارديان": الحلول المطروحة لأزمة هايتي تهدد بتمكين العصابات

حذر تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية من أن تؤدي الحلول المطروحة لأزمة هايتي إلى تمكين العصابات الإجرامية، وتفاقم دائرة عدم الاستقرار.

وقالت الصحيفة، إنه في مواجهة العنف المتصاعد وانعدام اليقين السياسي، تقف هايتي عند منعطف حرج، لافتة إلى أن إصرار المجتمع الدولي على إجراء انتخابات سريعة كعلاج سحري للمحن التي تعيشها هايتي قد يؤدي عن غير قصد إلى نتائج عكسية.

وتثير مشاهد الاضطرابات الأخيرة في هايتي، واستقالة رئيس الوزراء آرييل هنري في خضم انتفاضة العصابات العنيفة، شعوراً مخيفاً حول مستقبل البلاد.

ويبدو أن الحل المقترح المتمثل في تشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد "يتعثر"؛ ما يسلط الضوء على الصراعات الراسخة على السلطة بين الشخصيات السياسية المألوفة، والائتلافات، ونخبة رجال الأعمال الأوليغارشية (الأقلية النافذة).

وأوضحت الصحيفة أن تاريخ هايتي المضطرب منذ سقوط دكتاتورية فرانسوا دوفالييه في عام 1986 شابته الانقلابات، والحكومات الانتقالية، واستغلال العصابات الإجرامية لتحقيق مكاسب سياسية.