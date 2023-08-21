تلويح كوري جنوبي برفع التعاون مع أمريكا واليابان بسبب تهديدات الجارة الشمالية
قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الاثنين، إن التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان سيزداد قوة إذا زادت تهديدات كوريا الشمالية.
وصرح يون في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون بعد أيام من مشاركته في محادثات مع زعيمي الولايات المتحدة واليابان، حيث اتفقوا على تعميق التعاون العسكري والاقتصادي، قائلا: "بنية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستصبح أكثر صلابة مع تزايد الاستفزازات والتهديدات من جانب كوريا الشمالية".
وأشار في تصريحاته إلى ما أطلق عليه "بدء عصر جديد" في علاقات الدول الثلاث.
وكانت القمة التي عقدت في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند الأمريكية أول اجتماع قائم بذاته بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، إذ تسعى البلدان الثلاثة لإظهار الوحدة في مواجهة القوة المتزايدة للصين والتهديدات النووية من كوريا الشمالية.
وقال يون إن التعاون الثلاثي لا يستثني الدول الأخرى، مضيفا أنه سيسهم في الحرية والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.