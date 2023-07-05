كوريا الجنوبية تكشف "أمرا مخيبا" في تكنلوجيا الفضاء لدى جارتها
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن كوريا الجنوبية خلصت إلى أن تكنولوجيا الأقمار الصناعية في جارتها الشمالية غير مجدية، وذلك بعد تحليل الحطام الناجم عن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الفاشل، مؤخرًا.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الجيش الكوري الجنوبي قوله، اليوم الأربعاء، إن القمر الصناعي الذي حاولت "بيونغ يانغ" وضعه في المدار في أيار/مايو، كان بدائيًا لدرجة أنه لا يمكن أن يعمل كقمر تجسس كما ترغب كوريا الشمالية.
وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخ "1- Collima"، في 31 أيار/مايو، على أمل وضع أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري لها "Malligyong-1" في المدار.
لكن الصاروخ، الذي أطلق أجهزة الإنذار وأمر بإخلاء خاطئ في سيول، تعطل وتحطم في البحر قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية بعد وقت قصير من إطلاقه.
وأرسلت كوريا الجنوبية طائرات عسكرية وسفنًا وغواصين إلى أعماق البحار للبحث عن الحطام الذي قد يقدم أدلة حول تكنولوجيا الصواريخ والأقمار الصناعية لكوريا الشمالية.
وبالفعل، عثرت كوريا الجنوبية على أجزاء من الصاروخ، فيما أكد جيشها الأربعاء أنه أنقذ أيضًا "المكونات الرئيسية" للقمر الصناعي.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان صحفي الأربعاء، إنه بعد تحليل الحطام من إطلاق الصاروخ الفاشل، خلص الخبراء في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى أن القمر الصناعي "ليس له استخدام عسكري على الإطلاق كقمر صناعي للاستطلاع".
وكان اجتماع لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، عقد الشهر الماضي، قد انتقد كبار القادة "بشدة" المسؤولين عن محاولة الإطلاق الصاروخي الفاشلة، وفق وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية.
وقالت كوريا الشمالية إنها ستحاول إطلاق قمر صناعي آخر "في فترة زمنية قصيرة" بعد معالجة المشاكل الفنية.
من جانبه، قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إن وضع أقمار تجسس عسكرية فوق شبه الجزيرة الكورية كان إحدى أولوياته القصوى.
ويقول الخبراء إن مثل هذه الأقمار الصناعية ستجعل جيش كوريا الشمالية أكثر فاعلية وترسانتها النووية أكثر خطورة.
لكن عندما كشفت كوريا الشمالية عن صور "Malligyong-1"، قال خبراء خارجيون إنها بدائية مقارنة بالأقمار الصناعية التي أطلقتها دول أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية.
ورغم ذلك، وسعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريباتهما العسكرية المشتركة في المنطقة، ردًا على استمرار حشد الأسلحة لكوريا الشمالية.
والجمعة الماضية، أجريت تدريبات مشتركة للقوات الجوية فوق شبه الجزيرة الكورية، تضمنت قاذفة استراتيجية واحدة على الأقل من طراز B-52H.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وعد خلال لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، في نيسان/أبريل الماضي، بـ "الرؤية المنتظمة" لأصول كوريا الجنوبية الاستراتيجية حول شبه الجزيرة الكورية لتسليط الضوء على التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية ضد العدوان الكوري الشمالي.
والخميس الماضي، صرح السكرتير الصحفي للبنتاغون، والعميد بالقوات الجوية الجنرال بات رايدر، بأن غواصة أمريكية قادرة على حمل أسلحة نووية ستزور كوريا الجنوبية "في مرحلة ما في المستقبل".
وردًا على سؤال فيما إذا كانت الغواصة ستحمل أسلحة نووية، أجاب الجنرال رايدر أن الغواصة ستكون "قادرة على حمل أسلحة نووية".
وإذا وصلت تلك الغواصة، فستكون أول زيارة معروفة لكوريا الجنوبية تقوم بها غواصة أمريكية ذات قدرة نووية منذ عام 1981، على حد قول "نيويورك تايمز".
المصدر: صحيفة نيويورك تايمز