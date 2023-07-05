كوريا الجنوبية تكشف "أمرا مخيبا" في تكنلوجيا الفضاء لدى جارتها

لكن الصاروخ، الذي أطلق أجهزة الإنذار وأمر بإخلاء خاطئ في سيول، تعطل وتحطم في البحر قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية بعد وقت قصير من إطلاقه.

وأرسلت كوريا الجنوبية طائرات عسكرية وسفنًا وغواصين إلى أعماق البحار للبحث عن الحطام الذي قد يقدم أدلة حول تكنولوجيا الصواريخ والأقمار الصناعية لكوريا الشمالية.

وبالفعل، عثرت كوريا الجنوبية على أجزاء من الصاروخ، فيما أكد جيشها الأربعاء أنه أنقذ أيضًا "المكونات الرئيسية" للقمر الصناعي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان صحفي الأربعاء، إنه بعد تحليل الحطام من إطلاق الصاروخ الفاشل، خلص الخبراء في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى أن القمر الصناعي "ليس له استخدام عسكري على الإطلاق كقمر صناعي للاستطلاع".

وكان اجتماع لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، عقد الشهر الماضي، قد انتقد كبار القادة "بشدة" المسؤولين عن محاولة الإطلاق الصاروخي الفاشلة، وفق وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية.

وقالت كوريا الشمالية إنها ستحاول إطلاق قمر صناعي آخر "في فترة زمنية قصيرة" بعد معالجة المشاكل الفنية.

من جانبه، قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إن وضع أقمار تجسس عسكرية فوق شبه الجزيرة الكورية كان إحدى أولوياته القصوى.

ويقول الخبراء إن مثل هذه الأقمار الصناعية ستجعل جيش كوريا الشمالية أكثر فاعلية وترسانتها النووية أكثر خطورة.

لكن عندما كشفت كوريا الشمالية عن صور "Malligyong-1"، قال خبراء خارجيون إنها بدائية مقارنة بالأقمار الصناعية التي أطلقتها دول أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية.