إيران تحذّر من اتساع رقعة الحرب في غزة 

حمَّل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إسرائيل وداعميها مسؤولية وتبعات اتساع رقعة الحرب على غزة.

ودعا "اللهيان" في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، إلى وقف "عاجل" للحرب قبل فوات الأوان، مؤكدًا أن الوقت يكون قد تأخر بحلول "الساعات المقبلة".

وقال عبد اللهيان، إن قرار الرد "سيندم عليه الجميع، وسيغير خريطة الأراضي المحتلة"، مضيفًا أن "المقاومة وضعت نصب أعينها كل السيناريوهات المحتملة على باقي الجبهات، وتحديد ساعة الصفر لاتخاذ أي إجراء بيد المقاومة".