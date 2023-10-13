إيران: استمرار الجرائم بحق الفلسطينين سيلقى ردا من باقي المحاور
قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، بعيد وصوله ليل الخميس إلى لبنان، "إننا في بيروت نعلن يصوت عال أن الشعوب والحكومات والدول الإسلامية، لا تطيق استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين وغزة سيلقى ردا من باقي المحاور، والكيان الصهيوني سيكون مسؤولا عن عواقب ذلك".
وأشار عبد اللهيان إلى أن "لنزوح الفلسطيني خلال ثلاثة أيام وقطع المياه والكهرباء والأدوية عن أهل غزة "تعتبر جريمة حرب يرتكبها الكيان الصهيوني".
وكان في استقبال عبد اللهيان في مطار بيروت في مستهل زيارته إلى المنطقة، وفد نيابي من حركة امل وحزب الله، وممثلون عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وسيجري المسؤول الإيراني لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين كما سيلتقي قيادة حزب الله.