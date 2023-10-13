إيران: استمرار الجرائم بحق الفلسطينين سيلقى ردا من باقي المحاور

قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، بعيد وصوله ليل الخميس إلى لبنان، "إننا في بيروت نعلن يصوت عال أن الشعوب والحكومات والدول الإسلامية، لا تطيق استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين وغزة سيلقى ردا من باقي المحاور، والكيان الصهيوني سيكون مسؤولا عن عواقب ذلك".