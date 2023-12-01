دبلوماسي صيني: الولايات المتحدة تحتاج لحكمة كيسنجر في التعامل مع بلادنا

كما ردد كيسنجر هذه المشاعر، داعيًا إلى المشاركة المستمرة بين البلدين ورفض أي جهود انعزالية.

فيما أرجع وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، انهيار العلاقات إلى تصرفات "بعض الأشخاص" في الولايات المتحدة خلال اجتماع سابق مع كيسنجر.

بدوره، انتقد وانغ "القوى الانفصالية" التايوانية وحث الولايات المتحدة على إدانتها علنًا مع الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في بيان شنغهاي لعام 1972.

وسهلت هذه الوثيقة التاريخية تطبيع العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون.

كيسنجر وتحسين العلاقات بين أمريكا والصين

وأكد كيسنجر، الذي لعب دورًا فعالًا في الاستعدادات لزيارة نيكسون، لوانغ أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بمبدأ "صين واحدة" المنصوص عليه في البيان، حيث تزامنت زيارته مع جهود إدارة بايدن لتحقيق الاستقرار في العلاقات الدبلوماسية، مع تواجد مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري في الوقت نفسه في بكين لاستئناف المحادثات البيئية بين البلدين.

وأعرب كيسنجر عن دعمه للمبادرات الأخيرة لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لكنه أوضح أنه لا يتمتع بأي وضع رسمي.

ويسلط هذا التبادل الدبلوماسي الضوء على الديناميكيات المعقدة بين الولايات المتحدة والصين، مع التركيز على أهمية الاتفاقيات التاريخية والحاجة إلى مشاركة إستراتيجية دقيقة للتغلب على التحديات المعاصرة.

المصدر: موقع بلومبيرغ الأمريكي