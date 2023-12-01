كيسنجر.. صانع الرؤساء وطائر فنيق الدبلوماسية الأمريكية

من صُنع "ربيع" الدبلوماسية الأمريكية إلى "خريف العمر" ترجّل هنري كيسنجر، مثقلا بمائةِ عامٍ تركت أثرَها ونُدوبَها على وجه الدبلوماسي الأكثر شهرة وإثارةً للجدل في العقود الأخيرة، وبملفات لا تزال تُمسك بتلابيبه حتّى الرمق الأخير.

رحل وزير الخارجية الأمريكي الذي يوصف بأنّه "مهندس" حل الأزمات، لا سيما مع المعسكر الشرقي، بانتشال بلاده من مستنقع فيتنام، وتخفيف التوتّر مع الاتحاد السوفييتي وفتح قنوات التواصل مع الصين.

ولعقود من الزّمن، ظلّ كيسنجر واحدا من صانعي السياسة الخارجية الأمريكية، سواء في منصبه كوزير للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، أو كمستشار للأمن القومي في واحدة من أشدّ المراحل حساسية، مرحلة الحرب الباردة، وهو فوق كل ذلك واحد من أبرز "صانعي" الرؤساء في بلاده.

والرّجل الذي وصفته صحيفة "لوموند" الفرنسية بـ"طائر فنيق" الدبلوماسية الأمريكية عرف مسيرة متقلّبة ومثيرة، فكلّما تلقى ضربة عاد لينتفض مجددا، ويثبّت نفسه "عملاقا للدبلوماسية الأمريكية" بحسب توصيف وكالة الصحافة الفرنسية.