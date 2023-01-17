إيران.. اعتقال ألماني لتصويره "مراكز حساسة" في خوزستان
اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنا ألمانيا في محافظة خوزستان، جنوب البلاد، بذريعة تصويره أماكن حساسة في المحافظة، وفق ما أفادت به صحيفة "جام جم" الإيرانية الحكومية، اليوم الثلاثاء.
وبحسب الصحيفة، فإن "المواطن الألماني جرى اعتقاله عندما كان يقوم بتصوير أماكن حساسة لمنشآت مدينة العميدية النفطية".
وقالت الصحيفة، إن "السلطات الأمنية ستعلن التفاصيل في وقت لاحق".
ولم تكشف الصحيفة الإيرانية عن هوية المواطن الألماني الذي جرى اعتقاله.
وتقع مدينة العميدية ويطلق عليها بالفارسية "اميديه" بمحافظة خوزستان جنوب إيران، وتضم منشآت نفطية من بينها حقل "نفط أغاجاري داخل".