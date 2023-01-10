إيران تعلن اعتقال 6 خلايا تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 6 خلايا تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها أحبطت عملية اغتيال مسؤول عسكري في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن "جهاز الاستخبارات فكك أيضاً 4 خلايا واعتقل مؤخراً خليتين".

وأضافت: "تم التعرف على 23 عنصراً في محافظات طهران وأصفهان ويزد وأذربيجان الغربية وغلستان، وتم حتى الآن اعتقال 13 شخصاً كانوا متواجدين داخل البلاد ومصادرة معداتهم العملياتية المختلفة".