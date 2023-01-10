إيران تعلن اعتقال 6 خلايا تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 6 خلايا تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها أحبطت عملية اغتيال مسؤول عسكري في البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن "جهاز الاستخبارات فكك أيضاً 4 خلايا واعتقل مؤخراً خليتين".
وأضافت: "تم التعرف على 23 عنصراً في محافظات طهران وأصفهان ويزد وأذربيجان الغربية وغلستان، وتم حتى الآن اعتقال 13 شخصاً كانوا متواجدين داخل البلاد ومصادرة معداتهم العملياتية المختلفة".
وأوضحت الوزارة أن "رئيس هذه الشبكة التي تحمل لقب (سيروس) في إحدى الدول الأوروبية، يستخدم لتحديد وإنشاء اتصال أولي مع العناصر التشغيلية داخل الدولة شبكات التواصل الاجتماعي انستغرام وواتساب".
وتابع البيان الإيراني أن "هذه الخلايا كانت تهدف إلى الاستفادة من الاضطرابات الأخيرة في بعض أجزاء إيران، وكان جهاز الموساد يهدف إلى اغتيال مسؤول عسكري وتنفيذ عدة عمليات تخريبية في المدن الكبرى بالبلاد، فضلاً عن نقل عمليات واسعة النطاق، ومتفجرات من الحدود البحرية الجنوبية للبلاد".
ولم يحدد البيان الإيراني هوية المسؤول العسكري الذي جرى التخطيط لاغتياله، كما لم يعرف هوية الأشخاص المعتقلين المتهمين بالتجسس لصالح الموساد.