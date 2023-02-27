إسرائيل .. بن غفير يهدد بالعودة لسياسة الاغتيالات ضد قادة المنظمات الفلسطينية

هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات ضد قادة المنظمات الفلسطينية، في أول رد رسمي له على العملية التي نفذها فلسطيني وقتل فيها مستوطنين بمدينة نابلس.

وقال بن غفير، في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية: "يجب العودة إلى سياسة الاغتيالات والقضاء على قادة التنظيمات المحرضة على الإرهاب"، وفق قوله.