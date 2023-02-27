إسرائيل .. بن غفير يهدد بالعودة لسياسة الاغتيالات ضد قادة المنظمات الفلسطينية
هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات ضد قادة المنظمات الفلسطينية، في أول رد رسمي له على العملية التي نفذها فلسطيني وقتل فيها مستوطنين بمدينة نابلس.
وقال بن غفير، في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية: "يجب العودة إلى سياسة الاغتيالات والقضاء على قادة التنظيمات المحرضة على الإرهاب"، وفق قوله.
وأضاف أنه "حان الوقت لوقف سياسة الاحتواء، فالعدو على الجانب الآخر يفهم عكس الرسالة، وقادة التنظيمات الفلسطينية يجب أن يتم سحقهم، واغتيالهم".
وأوضح بن غفير أنه "يجب تبنّي سياسة قوية تتضمن عمليات اغتيال مستهدفة ضد قادة التنظيمات الإرهابية".
وحول أحداث حوارة التي نفذها مستوطنون وأحرقوا خلالها عشرات المنازل والممتلكات الفلسطينية، قال بن غفير: "ليس هذا هو الطريق، نحن لا نأخذ القوانين بأيدينا".
واستطرد بن غفير القول: "هجوم أمس الذي وقع على حاجز حوارة يعلمنا بأننا في حالة حرب"، مضيفاً: "هذه الحرب لم تبدأ بالأمس ولن تنتهي بيوم واحد".
وتابع: "الجهة التي يجب أن تتعامل مع الإرهاب هي الحكومة والجيش، والرد السياسي على العمليات يجب أن يكون بشرعنة بؤرة افيتار العشوائية".
كما دعا بن غفير، لإقامة مستوطنة كبيرة في مدينة نابلس، مشيرا إلى أنه توجه بهذا الطلب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للموافقة عليه.
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع يؤآف غالانت: "لقد أعطيت تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك للاستعداد الكامل ضد كل التهديدات من خلال زيادة النشاط في الميدان وإضافة قوات لحماية المستوطنات والطرق".
وأشار غالانت، إلى أنه يتوقع أياما معقدة قادمة سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، أو مدينة القدس.