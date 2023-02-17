تقرير عبري: بن غفير يهدد بإقالة قائد الشرطة بسبب خلافات

ذكرت تقارير عبرية اليوم الجمعة، أن الخلافات بين مفوض الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصلت إلى ذروتها، حيث كشف أحد أعضاء الكنيست عن نية الوزير إقالة المفوض يعقوب شبتاي، من منصبه.

وبحسب ما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، فقد اعترف عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "عوتسما يهوديت" زفيكا فوغل، أن رئيس حزبه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد يطرد يعقوب شبتاي من منصبه كرئيس للشرطة الإسرائيلية إذا لم "يلتزم بالأوامر".

وادعى فوغل أنه "إذا لم يكن مفوض الشرطة شبتاي، مستعدًا لقبول الأسلوب الجديد للحكومة الحالية، فقد لا يكون هناك خيار سوى فصله".