تحذيرات متزايدة من "زلزال قوي" يهدد إسطنبول التركية
تزايدت في الفترة الأخيرة، تحذيرات مختصين في تركيا من "زلزال قوي" قد يضرب مدينة إسطنبول خلال الفترة المقبلة، وفق ما أوردته وكالة "نوفوستي".
وحذّر مختصان في تركيا، من زلزال متوقع في حال عاد النشاط للصدع في بحر مرمرة المسبب الأبرز للزلازل في منطقة إسطنبول.
وكانت وسائل إعلام تركية، نشرت الأسبوع الحالي، حديثًا لعضو مجلس علماء الزلازل في بلدية إسطنبول ناجي جوريور، حول زلزال محتمل في المدينة.
ولاحقًا، لفت أستاذ علم الزلازل التركي هالوك إيدوغان، إلى توقعات للعلماء، حول "حدوث زلزال قوي تفوق قوته 7 درجات في إسطنبول ومنطقة بحر مرمرة".
وأضاف إيدوغان: "وفقًا للتوقعات، إذا عاد النشاط للصدع في بحر مرمرة، فسيحدث زلزال قوي. يبلغ احتمال حدوث مثل هذا الزلزال بحلول عام 2030 نحو 50%".
وحول تصريحات زميله في "مجلس الزلازل" ناجي جوريور، قال إيدوغان: "لا يوجد شيء جديد في كلمات السيد جوريور فمن وقت لآخر، يقوم العلماء بتذكير الجمهور بمثل هذا التهديد. والهدف من ذلك هو دفع الناس لكي يتخذوا التدابير الضرورية لتقليل المخاطر والخسائر المحتملة".
وتابع: "سيؤثر الزلزال المحتمل في بحر مرمرة على 7 مقاطعات يبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة، ومن الصعب تخيل مقدار الضرر الذي سيحدث".
ولفت إيدوغان إلى وجود مخاطر وقوع تسونامي في إسطنبول في حال وقعت زلازل قوية هناك".