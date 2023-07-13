تحذيرات متزايدة من "زلزال قوي" يهدد إسطنبول التركية

تزايدت في الفترة الأخيرة، تحذيرات مختصين في تركيا من "زلزال قوي" قد يضرب مدينة إسطنبول خلال الفترة المقبلة، وفق ما أوردته وكالة "نوفوستي".

وحذّر مختصان في تركيا، من زلزال متوقع في حال عاد النشاط للصدع في بحر مرمرة المسبب الأبرز للزلازل في منطقة إسطنبول.

وكانت وسائل إعلام تركية، نشرت الأسبوع الحالي، حديثًا لعضو مجلس علماء الزلازل في بلدية إسطنبول ناجي جوريور، حول زلزال محتمل في المدينة.

ولاحقًا، لفت أستاذ علم الزلازل التركي هالوك إيدوغان، إلى توقعات للعلماء، حول "حدوث زلزال قوي تفوق قوته 7 درجات في إسطنبول ومنطقة بحر مرمرة".