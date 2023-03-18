بعد تحذيرات من زلزال مدمر.. تأهب وحذر في اسطنبول

يعيش سكان مدينة اسطنبول حالة تأهب، وخوف منذ تحذير الخبراء من احتمال وقوع زلزال مدمر، في المدينة تفوق شدته قوة زلزال كهرمان مرعش، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا واسعا.

أكثر من 140 ألف شخص طلبوا من بلدية اسطنبول، فحص مبانيهم لمعرفة ما إذا كانت معرضة لخطر الانهيار، مع أول زلزال.

خمسون فريقا من المهندسين يجولون المدينة، ويفحصون نوعية الخرسانة وقطر قضبان البناء، لمعرفة ما إذا كانت المنازل معرضة لخطر الانهيار.

الخوف من الزلزال الكبير المحتمل دفع ببعض السكان إلى السعي لنقل مكان سكنهم، إلى أحياء اسطنبول البعيدة عن خط الفوالق، كما تزايد الطلب أيضا على الانتقال إلى المدن البعيدة من اسطنبول.

وازداد طلب السكان الذين يتخوفون من أن يجدوا أنفسهم في أحد الأيام، تحت الأنقاض، على الصافرات والحقائب المصممة للزلازل، التي تحتوي على مصابيح وبطانيات، ومستلزمات طوارئ للبقاء على قيد الحياة.