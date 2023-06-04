الجيش الأوكراني: الاشتباكات مستمرة قرب باخموت رغم تراجع حدة القتال

قالت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد إن الاشتباكات استمرت حول مدينة باخموت المدمرة في شرق البلاد رغم تراجع حدة القتال في الآونة الأخيرة فيما تواصل موسكو تكبد خسائر كبيرة.

وذكرت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا في تقريرها اليومي أن القوات الروسية نفذت عمليتين فاشلتين حول باخموت وشنت عددًا من الضربات الجوية والهجمات بالقصف المدفعي على قرى مجاورة.

وأعلن رئيس مجموعة فاغنر الخاصة الروسية أمس السبت أن 99 في المئة من مقاتليه غادروا باخموت بعد هجومهم الذي استمر لأشهر في أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

وقالت أوكرانيا أواخر الشهر الماضي إن القتال تراجع في المنطقة، لكن قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي صرح أمس السبت بأن القوات الأوكرانية تواصل قتالها هناك.