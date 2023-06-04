الجيش الأوكراني: الاشتباكات مستمرة قرب باخموت رغم تراجع حدة القتال
قالت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد إن الاشتباكات استمرت حول مدينة باخموت المدمرة في شرق البلاد رغم تراجع حدة القتال في الآونة الأخيرة فيما تواصل موسكو تكبد خسائر كبيرة.
وذكرت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا في تقريرها اليومي أن القوات الروسية نفذت عمليتين فاشلتين حول باخموت وشنت عددًا من الضربات الجوية والهجمات بالقصف المدفعي على قرى مجاورة.
وأعلن رئيس مجموعة فاغنر الخاصة الروسية أمس السبت أن 99 في المئة من مقاتليه غادروا باخموت بعد هجومهم الذي استمر لأشهر في أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.
وقالت أوكرانيا أواخر الشهر الماضي إن القتال تراجع في المنطقة، لكن قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي صرح أمس السبت بأن القوات الأوكرانية تواصل قتالها هناك.
وأضاف سيرسكي على تطبيق تيليغرام بعد زيارة قال إنه قام بها للقوات حول باخموت "يواصل العدو تكبد خسائر كبيرة في الطريق صوب باخموت. قوات الدفاع تواصل القتال. سننتصر". ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.
وأفاد التقرير اليومي الأوكراني بوقوع نحو 23 اشتباكًا بالأمس في منطقة دونيتسك حيث تقع باخموت، ومنطقة لوغانسك المجاورة. وتشكلان معًا منطقة دونباس.
وقالت مخابرات الدفاع البريطانية أمس السبت إن روسيا تواصل إعادة نشر وحدات عسكرية نظامية في باخموت لتحل محل مقاتلي فاجنر.
وقال زيلينسكي في مقابلة نشرت أمس السبت إن قواته مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا حاليًّا.
وتسيطر روسيا الآن على جميع أنحاء دونيتسك ولوغانسك تقريبًا بالإضافة إلى مساحات شاسعة في منطقتي زابوريجيا وخيرسون الأوكرانيتين.