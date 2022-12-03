إطلاق صاروخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

وقالت القناة "12" العبرية إن "صاروخًا انطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في ناحل عوز بغلاف غزة".

من جهته، أكد موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري أن "حركة الجهاد الإسلامي تقف خلف عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة".

ويوم أمس الجمعة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "قطر تتواصل مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة سعياً لمنع تصعيد محتمل مع إسرائيل، على خلفية ارتفاع أعداد الشهداء في الضفة الغربية، واغتيال قيادي بارز في الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي".

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن "قطر تؤكد على الفصائل الفلسطينية ضرورة الحفاظ على حالة الهدوء في قطاع غزة حتى نهاية مونديال قطر 2022، الذي تستضيفه الدوحة".

وأضافت أن "المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي أرسل إلى غزة في بداية البطولة وعاد إلى بلاده، منذ أيام، ونقل رسالة بشكل أساسي إلى حماس، لكن القطريين يحاولون أيضاً التحدث مع الجهاد الإسلامي من أجل تخفيف التوترات مع إسرائيل، التي بلغت ذروتها يوم أمس بعد اغتيال اثنين من كبار أعضاء الحركة في جنين".

وتابعت القناة أن "الضغط على الجهاد الإسلامي يأتي أيضًا من اتجاه حماس نفسها، التي تطالب بعدم الرد عسكرياً من قطاع غزة بعد اغتيال قادة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، وتطالب الحركة أن يكون الرد من هناك".