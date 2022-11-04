الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لحماس ردا على إطلاق صواريخ من غزة

شن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، سلسلة غارات على موقعين تابعين لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسط قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع على جنوب إسرائيل، الخميس.

وأطلقت الطائرات الإسرائيلية، أكثر من 10 صواريخ على الموقعين، ما أدى إلى وقوع أضرار فيهما وفي المنازل المجاورة.

كما أدى القصف الإسرائيلي إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي في مخيمي "المغازي" و"النصيرات" وسط القطاع.

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن سقوط مصابين جراء عمليات القصف الإسرائيلية الأولى على القطاع منذ ثلاثة أشهر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل، وأشار كذلك إلى أنه رصد محاولات فاشلة لإطلاق عدد آخر من الصواريخ من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من منطقة قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد أُطلق صاروخ اعتراضي من منظومة القبة الحديدية".

وأضاف في تغريدة على تويتر، أنه "رصدت محاولة إطلاق ثلاث قذائف صاروخية فاشلة من غزة سقطت داخل القطاع، ونتيجة لذلك تم تفعيل صافرات الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة فقط".

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تكون حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية هي المسؤولة عن عملية إطلاق الصاروخ، ردا على مقتل أحد نشطائها في الضفة الغربية، في وقت سابق الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، من بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن أحد الشهداء هو القيادي في سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، والمطلوب للجيش الإسرائيلي فاروق سلامة، وقد تعرض لعملية اغتيال في مخيم جنين.