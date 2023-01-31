أذربيجان تعلن اعتقال 7 أعضاء من "شبكة تجسس إيرانية"
أعلنت جمهورية أذربيجان أنها بدأت، الثلاثاء، عملية أمنية واسعة النطاق ضد الأفراد والجماعات ووسائل الإعلام "المرتبطة بإيران" في باكو ومدن أخرى في أذربيجان، مؤكدة اعتقال سبعة أعضاء من "شبكة تجسس إيرانية"، دون الإفصاح عن أسمائهم.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية أذربيجان، "آبا"، كان من بين أهداف هذه العملية مكتبان إعلاميان هما:"سلام نيوز"، و "إنتراز تي في" في باكو.
وتم تأسيس قناة "انتر أز تي في" في 2002 وتسجيلها لدى وزارة الضرائب الروسية في 2007، وكان مكتب هذا التلفزيون بداية في موسكو ثم تم نقله إلى تركيا وبث على القمر الصناعي تركسات.
وبحسب "آبا"، فقد تم تأسيس "سلام نيوز" من قبل مالك قناة "إنتراز تي في" 2010 وكان مكتبها الرئيسي في باكو، في الموقع القديم لقناة "إنتراز تي في"، وتُعرف هاتان الوسيلتان بأنهما "من أنصار إيران".
وبعد هجوم مسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، الجمعة الماضي، قتل فيه ضابط أمن وأصيب اثنان آخران، أوقفت أذربيجان مؤقتًا أنشطة سفارتها ونقلت موظفيها وعائلاتهم من إيران، وحذرت وزارة الخارجية الأذربيجانية مواطنيها من السفر إلى إيران.