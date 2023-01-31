أذربيجان تعلن اعتقال 7 أعضاء من "شبكة تجسس إيرانية"

أعلنت جمهورية أذربيجان أنها بدأت، الثلاثاء، عملية أمنية واسعة النطاق ضد الأفراد والجماعات ووسائل الإعلام "المرتبطة بإيران" في باكو ومدن أخرى في أذربيجان، مؤكدة اعتقال سبعة أعضاء من "شبكة تجسس إيرانية"، دون الإفصاح عن أسمائهم.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية أذربيجان، "آبا"، كان من بين أهداف هذه العملية مكتبان إعلاميان هما:"سلام نيوز"، و "إنتراز تي في" في باكو.

وتم تأسيس قناة "انتر أز تي في" في 2002 وتسجيلها لدى وزارة الضرائب الروسية في 2007، وكان مكتب هذا التلفزيون بداية في موسكو ثم تم نقله إلى تركيا وبث على القمر الصناعي تركسات.