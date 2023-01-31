أذربيجان تحذر رعاياها من السفر إلى إيران

حذرت أذربيجان، الثلاثاء، مواطنيها بشأن السفر إلى إيران بعد الهجوم الدامي على السفارة في طهران، الجمعة الماضية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأذربيجانية نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أنه "بسبب الوضع غير المستقر في إيران والهجوم الإرهابي على البعثة الدبلوماسية لبلدنا، يُنصح مواطنو جمهورية أذربيجان بعدم زيارة إيران إلا إذا لزم الأمر".