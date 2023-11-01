خبير أممي: الحرب بين إسرائيل وحماس شجعت "القمع" في إيران‎

قال مقرّر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، الثلاثاء، إن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس شجّعت "القمع" في إيران التي يدعم نظامها الحركة الفلسطينية.

وأشار رحمن وهو خبير في شؤون حقوق الإنسان مفوّض من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أنّ ما تقوم به إيران هو ردّ فعل على فقدان المصداقية بعد الاحتجاجات الحاشدة التي نظّمت على خلفية وفاة الشابة الإيرانية الكردية في أيلول/سبتمبر 2022 بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران.