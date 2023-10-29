إيران: لا نريد توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن طهران لا تريد امتداد الحرب في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي نفذه مقاتلو حركة حماس على إسرائيل، وأدى إلى مقتل 1400 شخص على الأقل، معظمهم من المدنيين.

ومنذ ذلك الحين تقصف إسرائيل قطاع غزة بضربات جوية، كما بدأت عمليات برية؛ بهدف تدمير حركة حماس وإعادة أكثر من 200 شخص خُطفوا إلى غزة من إسرائيل.

وقال أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن": "لا نريد لهذه الحرب أن تمتد".

وتقول الولايات المتحدة إن إيران كانت على علم، على الأرجح، بأن حماس تخطط "لعمليات ضد إسرائيل"، لكن تقارير المخابرات الأمريكية الأولية أظهرت أن بعض القادة الإيرانيين فوجئوا بالهجوم، وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الممتد 75 عاما.

ورفض أمير عبد اللهيان المزاعم التي تقول إن طهران على صلة مباشرة بهجوم حماس ووصفها بأنها "بلا أساس"، منوها إلى أنه "دائما ما ندعم فلسطين سياسيا وإعلاميا ودوليا. ولم ننكر ذلك أبدا".