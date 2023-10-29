إيران: لا نريد توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن طهران لا تريد امتداد الحرب في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي نفذه مقاتلو حركة حماس على إسرائيل، وأدى إلى مقتل 1400 شخص على الأقل، معظمهم من المدنيين.
ومنذ ذلك الحين تقصف إسرائيل قطاع غزة بضربات جوية، كما بدأت عمليات برية؛ بهدف تدمير حركة حماس وإعادة أكثر من 200 شخص خُطفوا إلى غزة من إسرائيل.
وقال أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن": "لا نريد لهذه الحرب أن تمتد".
وتقول الولايات المتحدة إن إيران كانت على علم، على الأرجح، بأن حماس تخطط "لعمليات ضد إسرائيل"، لكن تقارير المخابرات الأمريكية الأولية أظهرت أن بعض القادة الإيرانيين فوجئوا بالهجوم، وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الممتد 75 عاما.
ورفض أمير عبد اللهيان المزاعم التي تقول إن طهران على صلة مباشرة بهجوم حماس ووصفها بأنها "بلا أساس"، منوها إلى أنه "دائما ما ندعم فلسطين سياسيا وإعلاميا ودوليا. ولم ننكر ذلك أبدا".
وأضاف: "هذه هي الحقيقة، لكن فيما يتعلق بهذه العملية، التي تسمى طوفان الأقصى، لم يكن هناك أي صلة بتلك المعطيات بين إيران وعملية حماس هذه، لا حكومتي ولا أية جهة من بلدي، إن ربط إيران بأي هجوم في المنطقة، إذا تم استهداف المصالح الأمريكية، دون تقديم دليل هو أمر خاطئ تماما".
وأفاد الوزير بأن "الناس في المنطقة غاضبون، وأنهم لا يتلقون أوامر منا. إنهم يتصرفون حسب مصلحتهم الخاصة. كما أن ما حدث، ما نفذته حماس، كان فلسطينيا تماما".
وأبلغت الولايات المتحدة الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حذر من أن واشنطن ستتصرف بسرعة وحسم إذا هاجمت إيران أو وكلاؤها عسكريين أمريكيين في أي مكان.