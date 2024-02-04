طالبان تعلن نهاية زراعة المخدرات في أفغانستان

أعلنت حكومة حركة طالبان نهاية زراعة المخدرات في أفغانستان، وذلك بعدما كانت البلاد تُعرف بأنها أكبر منتج للأفيون (نبات الخشخاش) في العالم.

وقال نائب وزارة الداخلية عبد الحق آخوند، في تصريح صحفي "نؤكد للجميع أن زراعة المخدرات في أفغانستان وصلت إلى الصفر".

وأضاف آخوند "بعد أن أصبحت طالبان أكثر كفاءة، تم تدمير أكثر من 1000 مصنع للمخدرات في أفغانستان، وفي العمليات العسكرية، تم القبض على أكثر من 13 ألف شخص وتم تسليمهم إلى المحكمة بتهم إنتاج المخدرات وبيعها وتهريبها".

وبين المسؤول في طالبان "أنه بعد استعادة طالبان السلطة في أفغانستان، تم تطهير أكثر من 15 ألف هكتار من الأراضي المزروعة بالخشخاش، وذلك على الرغم من أن المجتمع الدولي لم يتعاون مع أفغانستان في مكافحة المخدرات".