أفغانستان.. حرب على الخشخاش يصاحبها ازدهار في إنتاج المخدر الصناعي

ساهم الحظر الذي تفرضه حركة طالبان في أفغانستان بتراجع إنتاج وزراعة الخشخاش المخدر، وفقًا لتقرير منشور على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت.

يقول التقرير: "بعد سنوات من تكثيف إنتاج وزراعة الخشخاش في أفغانستان، تشير الأدلة إلى تراجع ذلك النشاط بشكل كبير خلال العام الحالي بسبب الحظر الذي تفرضه بصرامة سلطات طالبان".

وتفرض حركة طالبان التي سيطرت على مقاليد الحكم في البلاد العام 2021 حظرًا على زراعة الخشخاش في أنحاء أفغانستان كافة، في الوقت الذي حظرت فيه أيضا زراعة القنب الهندي الذي يصنع منه مخدر "حشيشة الكيف".